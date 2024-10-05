尾隨剛提款市民開袋扒竊現金　3印尼男女干犯7案被捕

執法部門於上月接獲一名市民報案，指他在屯門區提取10萬港元現金，不久後發現其背囊遭人打開，放在袋內的現金不翼而飛。

執法部門展開多方面調查，並在區內多個高危地點進行針對性部署，至昨日(5日)中午約12時，警員在該區一個商場發現2男1女疑犯(39至47歲)，察覺他們尾隨一名剛剛提款的市民，形迹可疑，於是看準時機，上前截查及拘捕3人。被捕人士是印尼人，均是持旅遊證件來港，他們涉嫌「扒竊」及「企圖扒竊」，現正被扣留調查。

除了上述案件外，警員經過情報分析，發現該3名疑犯與5宗分別發生於上水、旺角、將軍澳、元朗及北角的扒竊案件有關，涉案失物總值約27萬港元。調查顯示，該集團是有預謀地犯案，成員會鎖定一些可以提取現金的地方徘徊，例如銀行、櫃員機等，尋找剛提款並持有大量現金的受害人，趁人多擠迫、受害人不備的情況，暗中打開他們的背囊或手袋，從而盜取財物。

執法部門相信，今次行動已成功瓦解一個扒手集團。該部門呼籲市民，在人多擠迫的環境下，市民應該保管好自己的財物，考慮將手袋或背囊放在胸前，防止賊人有機可乘；在提取大量現金的時候，盡可能尋找家人或朋友陪同，並時刻保持警覺，留意身邊有無可疑人士徘徊。