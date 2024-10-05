每10位長者便有1名患腦退化　專家指不自知患病的以萬計

政府資料指出，去年65歲以上長者佔香港整體人口21%，達157萬人。而中文大學調查指出，社區居住5,000名的長者當中，發現每10個70歲以上的長者，便有1名長者患有腦退化症，而大部分都屬於早期，且未獲診斷。賽馬會耆智園總監、中大醫學院內科及藥物治療學系郭志銳就估計，現在有數以萬計長者患有早期的腦退化症而不自知。由於及早診斷腦退化症有助減慢病情惡化，亦能讓照顧者提早做好準備，他希望香港未來能培訓更多社區家庭醫生，協助診斷及治療該病症。

郭指出，腦退化症難以診斷的其中一個原因，是現時的診斷及治療要靠專科醫生。由於政府專科輪候時間甚長，私家專科診治的費用又不菲，令很多長者或者家人卻步。加上腦退化症的症狀不明顯，長者未必會意識到自己有問題，就算意識到，也未必肯承認。然而，及早診斷腦退化症非常重要，因為藥物可以幫助患者減慢認知退化的速度，而且愈早用藥，效果就會愈好，而且提早診斷，亦能為病人及其家人作心理準備，為將來生活進行策劃。他建議政府培訓更多社區家庭醫生，協助診治有關老人病症。

郭志銳提到，患有認知障礙的長者胃口較差，亦有偏食傾向，因為其他味覺會退化而比較喜歡甜食；同時也會難以入眠，亦較易醒來，難以安睡。患者生活動力往往會減退，對各項活動缺乏興趣，甚少外出。有時候，他們也會高估自己能力，做一些他們不該做的事，例如攀上爬下、抹窗，或者過馬路時「衝紅燈」。

不過，他亦指出，早期腦退化症人士如可以維持健康生活，包括社交、定期運動、飲食健康、睡得好、心情愉快等，會對長者維持認知能力有幫助。而身邊人若能提早得知長者患有認知障礙，應多留意他們日常生活，提防意外，例如在廁所安裝扶手、聘請工人看管長者等。

腦退化症支援組織賽馬會耆智園就鼓勵懷疑有腦退化症的人士，可透過中大網上認知測試應用程式「EC screen」作初步評估。若測試不合格，則可到區內的長者中心進行詳細評估。如中心證實該名長者可能患有腦退化症，耆智園社工就會主動去邀請他們到已經受訓的社區醫生的診所，進行診斷及跟進。另外，亦會有其他合作單位為確診人士及其照顧者提供認知訓練、心理輔導及社區支援服務。