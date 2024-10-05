針對屯門交通擠塞　政黨主張大幅下調大欖隧道收費

隨着人口不斷增長，屯門區的交通擠塞問題亦日漸嚴重。有政黨今日(5日)召開記者會，提出搬遷內河碼頭貨物起卸區、下調大欖隧道收費、興建智能停車場，重啟中環往返屯門渡輪航線等多項建議，冀有助紓緩屯門的交通問題。

議員周浩鼎指出，交通擠塞是纏繞屯門多年的問題，雖然政府已落實興建屯門繞道或11號幹線等大型交通管道，但按規劃須2032年才可落成，對區內居民而言未免太過長遠，因此須提出一些短、中期的建議。首先明年政府將收回大欖隧道的專營權，為下調收費的良好契機，早前立法會曾檢討未來收費水平，其中一方案是非繁忙時間私家車收20港元。面對長期擠塞的屯門公路，大欖隧道要起分流作用的話，周浩鼎指隧道收費下調幅度必須成為足夠誘因，須降至8至10港元左右，他強調此收費水平，已經考慮到隧道營運保養的開支。

他又提出源頭減車的策略，指屯門區由於有大型貨物起卸區，有許多大量貨車的出入，導致區內道路包括皇珠路的長期擠塞，若搬遷起卸區，應可減少重型車輛的車流量，從而紓緩擠塞情況。除了陸路，周浩鼎主張重啟屯門往來中環的渡輪航線。他說自從西鐵通車後，屯門至中環的渡輪航線就消失了，可是今日屯門人口大增，陸上交通長期超負荷，區內市民應該多一個往返市區的選擇。早前他亦約見渡輪營運商了解過重啟航線的可行性，發覺沒有補貼的話是很難營運的，因此他希望政府能提出支援，較早前他亦為此而在立法會提出書面質詢。

屯門區議員程志紅指交通問題之所以擾人，其中一因素是停車場不足，導致不少車輛在路旁停泊，收窄路面妨礙車輛流量，她呼籲政府盡快興建智能停車場。另一屯門區議員巫成鋒指早上或下午的繁忙時間，皇珠路和屯門公路經常出現車龍，一旦發生交通意外，情況更是雪上加霜。今年1至7月，屯門區有154宗交通意外，處理時間由31分鐘至5小時不等，希望提出的建議能改善屯門的交通狀況。