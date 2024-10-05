遊客影相逼停火車　疑過度投餵撐死鯉魚

內地十一長假期間，多地景區及熱門打卡地點傳出遊客不文明行為亂象。例如，江蘇省徐州市有遊客闖入火車路軌影相，逼停過路火車，而山東省濟南市趵突泉景區則有鯉魚疑被遊客過度投餵，最終不幸飽死。

網傳數十人站立或坐在徐州權台火車路軌之上拍照，導致火車被迫停下，車上工作人員指罵眾人「滾下去」。徐州礦務集團有限公司工作人員周五（4日）介紹，該處路軌曾用於公司所屬單位權台煤礦貨運。自2016年權台煤礦關閉，該路軌已不屬於該公司管理。徐州市賈汪區政府辦公室工作人員則指出，該處是一處採礦遺址，並非景區，路軌在有運煤生產需要時會被使用，遊客經過時要注意自身安全。

另外，濟南趵突泉景區一名保安員拿着一條死去鯉魚，一邊吹哨子，一邊大聲提醒遊客「千萬不要餵魚，已經撐死好幾條了」。該景區一名工作人員周六（5日）確認情況屬實，又指保安員看到那條死魚後感到很心痛，擔心還會發生類似事件，故當場善意提醒遊客。談及鯉魚是否進食過量致食，該工作人員稱不能百分百肯定，不過承認遊客十一期間投餵數量及頻率較平日大增。

除了一般景區，各地博物館也爆發人滿之患。一些比較熱門博物館的參觀門票，更在開放預約數秒即告約滿。內媒周四（3日）報道，截至當日，北京市、上海市、湖北省、湖南省及河南省等地博物館直至下周一（7日）均已約滿；其中上海博物館人民廣場館更約滿至10月13日。