浸大下學年推跨科第二主修　各類入學講座均見滿座

香港浸會大學於今日(5日)舉辦入學資訊日，提供課程及入學最新資訊，約有2萬名中學生、家長及老師親身前往浸大校園參加，為各類型學生而設的入學講座均見滿座。浸大副校長(教與學)周偉立在講座上就介紹課程的最新發展，包括自2025/26學年起，推出跨學科第二主修(Transdisciplinary Second Major)、第二主修(Second Major)，以及跨學科本科課程「數位未來與人文學科文理學士(榮譽)」。

周偉立表示，在新的安排下，學生有機會在主修之外，選擇「跨學科第二主修」或「第二主修」，讓學生的為職業生涯做好準備，同時促進他們在各領域發展。另外，他又提到浸大新落成的賽馬會創意校園「Village CARE」，將為學生提供超過1,700個新宿位，亦讓浸大有機會發展舍堂教育，配合正規課程，實現全人發展。

今年浸大多個學院合共舉辦50場課程講座和專題講座，讓參加者更深入認識浸大的學習體驗和教學設施，更有機會體驗大學藝術科技、先進設施，以及涵蓋不同範疇的工作坊及示範活動，包括電影配樂、玻璃吹製、首飾製作、平面設計與插畫和中國書法等。