石澳泳灘男生漠視懸掛紅旗落海遇險　救生員驚濤駭浪下秒速救回

有網民在社交平台上載一條石澳泳灘男生遇溺的片段，片長約4分鐘，據報事發在上周四(3日)，片首見一名10多歲男生與一名親友在離岸近20米暢泳，期間男生懷疑遇溺，在海中載浮載沉，4名救生員見狀帶同救生浮標落海進行拯救，岸邊則有兩名救生員準備拉繩救人；眾救生員游向男生後，遂為其套上救生浮標，再將他帶回岸上。獲救男生上岸後坐於沙灘上，他清醒由救生員攙扶上救生員的沙灘車帶走檢查。

拍片者形容救生員行動迅速，「幾秒的功夫若干救生員極速跳入水裏……從發現到撈到人也不到一分鐘」，又稱讚是「最有效的救生團隊」；並指事發前，泳灘每隔數分鐘以粵語、國語和英語廣播，提醒已懸掛紅旗，呼籲市民切勿下水。

本港上周已發生多宗泳客在泳灘懸掛紅旗時落海遇險事件。上周二（1日）及上周三（2日），有兩名男子分別在大浪灣滑浪和石澳泳灘游泳險遇溺，周三石澳泳灘和大浪灣泳灘分別接獲8宗及4宗救助個案。

康樂及文化事務署當日宣布，由於大浪關係，港島南區的深水灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的長洲東灣泳灘及貝澳泳灘；以及西貢區的廈門灣泳灘、銀線灣泳灘、清水灣第一灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。根據香港法例第132E章 《泳灘規例》第11(1)條。市民不得將滑浪板帶進供游泳人士使用的泳灘水域內使用。任何人違反上述規例即屬犯罪，一經定罪，可處罰款2,000及監禁14天。