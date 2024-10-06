十一內地客按年增35%　入境處料今年總出入境人次重返疫前水平

十一假期是本港陸路出境和入境高峰期，入境處今早表示，10月1日起截至昨日(5日)，錄98萬內地訪客入境，較去年同期上升35%，單單10月1日就有22.1萬名內地訪客入境，超出去年同日逾17.7萬的數字。各入境口岸在這段期間運作暢順，當中以羅湖及落馬洲出入境口岸較繁忙。

處方估計，聖誕節會迎來另一輪入境高峯，今年年底總出入境人次將重返疫情前的3億人次水平，今年至目前，出入境人次最多的一日是8月25日，當日有超過121萬人次從各個不同口岸出入境。

入境處表示，十一期間旅客出入境時間較以往快，主要源於調派人手協助出入境工作，並善用科技，因應西九龍高鐵站出入境口岸位置較細，增設10多條「E道」，對於疏導人流發揮很大作用，至今各口岸已設立765條「E道」。

另外，本港今年拒絕2.3萬人次入境，佔全部入境旅客0.07%，和往年數字相若，被拒人境人士當中約85%涉及入境目的可疑。入境處鉍各航空公司合作，試行互動預報系統，明年年中正式推出，航空公司需預先通報乘客資料，以便入境處能從監察名單中作比對，阻止可疑人士登機。處方強調，香港巿民不會被列入監察名單，亦不影響移居海外的巿民回港。