畸形飯圈文化礙運動發展　國家體育總局堅決抵制

內地有網民近日提出整改體育行業飯圈化現象的建議，內媒上周六（5日）指國家體育總局強調體育不應該、也不允許成為畸形飯圈文化繼續滋生的「引線」和「溫床」。

早前有網民向國家體育總局留言，指出擔心體育行業飯圈化現象影響運動員專注訓練，破壞賽事公正性，誤導青少年價值觀，建議當局加強對運動員的管理，規範粉絲行為，媒體應客觀公正報道，同時大力推進體育文化建設。

國家體育總局回覆留意指，堅決抵制畸形飯圈文化，堅持將其融入運動員選拔等過程，並融入賽事活動組織和管班。局方知道飯圈亂象不利運動員身心健康成長、體育事業可持續發展，巴黎奧運會後公安部門發布一批打擊涉體育領域飯圈違法犯罪典型案例，國家體育總局相關單位及時跟進，譴責違法犯罪行為。同時，國家體育總局注重加強對運動員、教練員教育管理，積極正向引導社會輿論。

另外，內地清談節目演員「瘦子」近日在社交平台調侃國家男子乒乓球手王楚欽在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽男單32強止步，不叫「爆冷」叫「慣冷」，引發熱議。節目劇組上周五（4日）發聲明稱，瘦子上述的言論並非演出內容，現在暫停與他合作。