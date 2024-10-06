60%青年冀住私樓不「躺平」　團體倡推首置免息貸款助「上車」

過去時常有議員批評公屋政策「養懶人」，令青年「躺平」以符合資格申請公屋。不過，有團體公布最新青年住屋期望調查結果，發現有關現象並非主流，有近60%青年明言不為公屋「躺平」，惟有逾80%受訪者估計私人樓宇售價脫離負擔能力，導致青年不上進。團體相信青年是受高樓價影響而「被動性躺平」，期望港府容許增加青年申請居屋的配額，並提供首置免息貸款。

公屋聯會與香港青年會等團體，今日(6日)發表一項香港青年住屋期望2024意見調查，該調查在上月訪問367名18至40歲青年，結果發現分別有約68%受訪者期望住私人樓宇；58%人希望住居屋；另只有約31%在未來想住出租公屋。結果反映，大多青年希望住私人樓，其次是居屋。

調查又指，有近60%受訪者明言「不會」為符合申請公屋資格而「躺平」，即不升職加薪。公屋聯會認為「為公屋而躺平並非主流社會現象」。有超過84%受訪者認為，青年人躺平是由於私人樓宇售價脫離其負擔能力；逾60%人則認為由於購買資助出售房屋機會不足造成。聯會相信青年人是「被動性躺平」，主要受較高樓價影響、青年人難以置業而造成。

該研究亦發現，以10分為滿分，受訪青年認為置業重要的中位數值達到8分；青年亦希望擁有私人空間及為未來結婚作打算。調查續揭示，有33%受訪青年認為可負擔購買少於200萬港元的單位；20%人可承擔200至299萬港元單位。團體參考房委會最新公布的居屋2024計劃為例，單位售價介乎143至467萬港元，相信售價較符合青年人的負能力。

此外，聯會認為隨着居屋等資助出售房屋單位數目增加，但申請人的配額仍維持家庭與一人申請者的比例為9:1，雖然房委會於居屋2024計劃起，改變各類申請者配額，令一人申請者可有更多選擇，但比例仍然佔較少。他們建議在增加更多置業階梯及單位供應的前提下，可增加青年人的配額比例至不少於20%。該會又認為可研究推出提供首置免息貸款的先導計劃，幫助青年「上車」買私人樓。