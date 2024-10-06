以老護老不堪壓力易釀悲劇　當局研設照顧者高危個案資料庫

社會不時發生照顧者疑不堪壓力，發生倫常慘案。當局正研究如何設立高危個案資料庫，但認為困難在於該類個案的市民會否主動呈報，或要透過關愛隊等不同方法接觸。另外，為緩解勞動力不足而推出的再就業津貼申請超出當局預期，目前已有1.5萬人申請，當局亦希望擴展在校課後託管服務，鼓勵婦女再就業。

「以老護老」、「以老護殘」、「以殘護殘」的失救悲劇時有發生，有聲音要求政府設立高危個案資料庫，勞工及福利局副局長何啟明表示，當局正研究如何設立資料庫，惟指出難處在於該類高危市民會否主動呈報，或有部分市民不想讓外界知道自身情況，不肯進入資料庫，不肯讓人接觸，或需要透過如關愛隊等不同方法進行接觸。他又指，明年社署將委託關愛隊進行上門探訪活動，並將行動推展的18區，冀透過主動出擊將高危個案找出來，轉到現有地區的社福資源跟進。

為緩解本港勞動力不足情況，當局推出再就業津貼，上班6個月可獲一萬元津貼，如上班一年則獲兩萬元津貼，全職或兼職均符合條件，冀藉此鼓勵年長人士或婦女再就業。津貼計劃出乎意料地受歡迎，當局原本預計申請人數為3000至6000人，而截止目前已有1.5萬人申請。另外，當局為推對婦女再就業，希望擴展在校課後託管服務，將去年由50間學校參與擴至100間，令更多婦女亦可以幫家庭多賺一份收入。