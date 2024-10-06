四長者逼一間劏房　與鼠同住衞生惡劣　社協促推安置方案

聯合國將每年10月的第一個周一定為「世界居所日」，提醒各國及地區保障基本住屋尊嚴，香港作為國際大都會，但房屋問題一直未解決。香港社區組織協會今日(6日)聯同多位議員落區探訪床位及劏房住戶以了解其住屋困境及需要，並於社協中心與更多劏房住戶就劣質劏房立法、過渡性房屋及長遠土地房屋供應等議題交流意見，聆聽基層訴求。劏房居民洪伯伯表示，居住的單位內有4個長者，只有2個人工作，由於住的板間房位於閣樓，有衞生問題，又有很多老鼠，他期望取締劣質劏房時多為長者着想，提供適當的安置方案。

社協指出，劣質劏房是急需解決的一大問題，籠屋、板間房及劏房環境惡劣，令基層住屋權慘被剥削，其中有20萬劏房居民為社會上最基層，但他們的屋開支比率卻冠絕全港，一人住戶的相關比率更高達37.9%。

當局有意推出措施取締劣質劏房，惟社協擔心安置方案不到位或好心做壞事，他們舉例指在5月發布關於劣質劏房政策的的調查發現有35%受訪者並未申請公屋，當中最主要的原因為身份的問題而不符合申請資格，故當局不能單一以公屋申請資格或是否正輪候公屋作考慮因素，需提供多元的安置方案以照顧到劏房住戶背景多樣性的特質，避免因取締劣質劏房而令任何人士無家可歸。

在安置上，社協建議讓已申請公屋者提早3年安置公屋，如未能提早安置公屋、或過渡性房屋或及簡約公屋都沒有合適單位的，政府應提供租金津貼以租住適切居所。至於房屋收入及資產輕微超過公屋申請資格，又無家可歸人士，建議可經社工審批考慮酌情安排以乙類申請入住過渡性房屋或中轉屋，對於個別有特殊情況未能申請公屋者，又有經濟需要的人士，則建議可經社署社工或其在港友人代簽申請過渡性房屋或簡約公屋或公屋安置及准許其雙程證的親人可以寄居。