團體倡設「特高端人才」級別　先進製造業落戶補貼1億

政府本月中將發表施政方針，有團體發表報告，建議政府「招商引才專組」的服務，參考「歐盟藍卡」設定，讓高才可穿梭大灣區不同城市居住、工作和生活，並建議「北部都會區管理局」統籌跨部門合作和資源調配，而新型工業方面向落戶先進製造業項目提供不少於1億港元的補貼。

政賢力量今日(6日)發表166項政策倡議，涵蓋人力資源及社福、房屋、醫療、創利等13個範疇，由學生及不同界別人工草擬。對於「高才通」計劃，該團體建議推出「大灣區特高端人才通行證」，讓高才可穿梭大灣區不同城市居住、工作和生活。

對「掌握國家急需的關鍵技術、擁有國家極緊缺技能或高等學位的世界級人才」，該團體建議設立「特高端人才」級別，並和其他大灣區城市政府合作，又建議政府主動與國際獵頭公司合作，優化「招商引才專組」的服務，為人才提供客製化的全方位配套。

對於正作進行工程招標的北部都會區，該團體建議成立由財金官員統籌的「北部都會區管理局」，統籌跨部門合作和資源調配，並建議政府爭取國家監管部門在河套區設立派出機構，可直接審批並將銷售的產品視為內地生產，稱此舉能吸引國際生物醫藥、食品及化妝品的生產企業到北部都會區落戶。

革新工業方面則建議向新落戶本港的先進製造業項目提供不少於1億港元的落戶獎勵，可用於租用或購置辦公用地的實報實銷補貼、突破特定產值的企業及其高管骨幹人才的獎勵，又建議政府聯合數碼港及科學園團隊「搶初創」，與各部門對接並提供「一企一策」的落戶優惠。

該團體又建議加快智慧政府建設，深化數字辦公室在技能提升的能力。在青年就業方面，建議推出每項目5萬港元基金每年支持100項個人或單位圓夢。