錢塘江連續5年立功　逃犯觀潮致落網

內地迎來十一長假，多地民眾紛紛前往外地旅遊。一名男性網上逃犯上周四（3日）前往浙江省嘉興海寧市鹽官鎮觀賞錢塘江潮水，最終被民警發現，當場遭到逮捕。內媒上周六（5日）形容，這是錢塘江連續5年「立功」，協助警方抓獲疑犯。

觀潮勝地公園是海寧觀賞「一線潮」絕佳位置，在十一長假期間吸引大量遊客。一名男子上周四前往當地觀潮，直至下午3時許在景區停車場內被兩名警員截查，最終被帶回派出所。

經查，該名男子正是來自江蘇省、52歲的鍾某某，早前因涉嫌偽造印章罪，於9月被安徽警方列為網上逃犯。他在十一長假專誠從外地自駕前往海寧鹽官，希望一睹「一線潮」風釆，詎料看完潮水準備離開時被警察攔下。

據報，錢塘江首次「立功」發生於2020年10月，地點是同樣負有盛名的海寧老鹽倉觀潮點。一名被上海警方追逃盜竊嫌犯剛踏進觀潮區域，即被守候海寧警方逮捕。翌年9月25日，同樣是老鹽倉觀潮點，另一名盜竊嫌犯王某某在等待潮水到來時落網。

2022年9月3日，錢塘江周王廟段海塘上，兩名警察快步靠近一名正在江堤上踱步黃衣男子，並迅速將其控制。至去年，一名來自河南省網上逃犯徐某，攜同親友慕名前來觀賞錢江潮，卻在江邊被眼尖警察發現。