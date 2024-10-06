獻計救市政府零反應　田北辰狂爆金句寸「無人機」

本港零售市道出現前所未有的寒冬，今集《功夫茶》討論相關問題。有經營服飾品牌的議員表示，如今情況「衰過疫情及黑暴」，又指曾向政府獻計，但對方「零反應」。他認為政府可為租約將滿的零售商當擔保人，當租約滿後，按如今市況大機會獲減租，屆時企業便可「起死回生」，形容政府「冇得輸」。但他向政府反映後，對方竟然「零反應」，狠批港官「少做少錯，唔做唔錯」心態不改。

本身經營時裝品牌的立法會議員田北辰直指，現在零售業的狀況絕對是史上最差。他指出1997年後、沙士也是一個低潮期，但當年反彈得相當快，香港由2003年至2018年經歷了15年黃金期，主要因個人遊令很多內地客來香港，加上亦有不少東南亞旅客。2019年開始另一個低潮期，當年發生修例風波，然後爆發疫情。各界好不容易捱到2023年恢復通關，短期租約亦立即加租，因為大家都憧憬可以回到2018年、2019年時的好景，反而導致現在很多人都在交高昂租金。

事實上，由今年3月到現在，每月的零售總額均跑輸去年，總額更退回至2022年內地旅客仍未能來港時的水平。最諷刺的是，現時雖然已經通關，亦有很多內地旅客來港，但同時港人傾向北上或到其他地方消費，到頭來還是「得個吉」，竟然跟2022年的零售總額持平。田認為這是結構性問題，暫時沒辦法改變。

有聲音指業主不肯減租加劇問題，田北辰則稱，其實有些業主是獨立業主，在供樓上亦有很大壓力，指出真正可令本港零售業長遠可生存下去的方法，就是降低整體成本價格。他解釋，工資是無法減，所以長遠來說，本港租金如調低三成左右，零售業是可以捱下去。

以前內地客幫了香港零售業很大忙，但現在內地客主要是來「打卡」，消費並不多。田北辰直言，早已向政府獻計為零售業界提供有特定條件的低息貸款，但強調並非低息貸款，而且港府做擔保，令銀行可以借錢給有關公司。他解釋稱，如零售業現時生意未能應付租金，差額約在兩成以內，加上租約在明年前到期，認為政府可提供擔保，而且是值得做「不會輸」。因為租約到期後，他相當肯定業主最少減租兩成，屆時便可救活相關業者。

田進一步稱，所謂擔保是有條件，如租戶到期後繼續經營，可以繼續借貸，因為是看過整筆帳目後，是可以繼續經營。但如租約到期後結業，就不可拿走按金，要抵押給政府才公道。田認為，此做法政府完全不會輸，批評政府聽意見後無甚反應，以多一事不如少一事處事。

除了靠業主減租、政府政策幫忙，企業本身亦要自強自救。田稱，如果現時出售的商品跟去年沒有分別，銷售額只會愈來愈跌，換言之是要不斷改革。他以自己的服飾店為例，以往不論上班或下班穿的衣服都會售賣，反而現在縮窄範圍專攻上班族，布料方面亦經常有新意，要認得自己的目標顧客，經常有新產品給他們，讓他們再光顧，吸引「回頭客」才是最重要。