全社會跨區人流　昨錄得逾2.8億人次

國家交通運輸部公布，內地全社會跨區域人員流動量上周六（5日）超過2.8億人次，分別較2023年及2019年同期增長2.2%和33.6%。

在鐵路方面，客運量上周六達到約1,788萬人次，與2023年及2019年同期相比分別增長5.1%和31.6%。公路人員流動量接近2.6億人次，較去年及2019年同期增長1.9%和34.4%。水路客運量錄得逾157萬人次，比起2023年及2019年同期下降4.7%和16.3%。民航客運量則超過231萬人次，較2023年及2019年同期分別增長14.9%和20.5%。

上海機場邊檢站上周六亦公布，由上周二至上周五（1日至4日），該邊檢站共查驗出入境人員達33.36萬人次，同比增幅近四成，其中出境18.87萬人次、入境14.49萬人次，出境客流明顯多於入境。出境人員當中，內地居民佔15萬人次，目的地以日韓、星馬泰及港澳為主。至於入境方面，浦東機場口岸在同一時段入境外籍人員近3萬人次，同比增幅超過70%，免簽入境則達8,400多人次，佔入境外國人數量兩成八，其中泰國、德國、馬來西亞、新加坡、澳洲等5國免簽入境旅客佔比超半數。