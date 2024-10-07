耀才證券逆流而上創佳績　聚焦港股放眼環球　客戶優惠浪接浪

港人一向擅長「打逆境波」，這種堅毅精神不只在運動員身上找到，在本地券商的營運策略上亦有迹可尋，尤其是近年港股相對淡靜，增添多元化的投資渠道對開拓新客源至關重要。儘管香港金融業在疫情過後，面臨前所未見艱巨的營商環境，但本地券商龍頭耀才證券（01428）深諳逆境自強的道理，在港股低迷時，除沒放鬆港股及港股期貨推廣外，亦投放大量資源推廣美股、美股期貨、黃金期貨等多元化投資。同時，耀才在高息環境下加推借孖展送現金優惠。可見集團不論環境順逆，均抱着精益求精、逆流而上及想客所想的營商態度應對市況變化，因而第4度榮獲由《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓上市企業大獎（證券及期貨）」。

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬（Edmond）表示：「非常感謝《東方日報》及《on.cc東網》第4度頒發這項殊榮，全賴有客戶長期支持及信任。香港經濟正面臨前所未有的挑戰；但公司上下無懼港股逆境，繼續緊守崗位及兌現對顧客的服務承諾，時刻提供優質服務，在客戶的支持下，集團去年全年純利錄得5.59億元，業績令股東欣喜。」

Edmond提及，耀才的銷售團隊密切留意環球金融市場走向之餘，亦透過每周開會集思廣益（Brainstorming）度橋，讓同事發揮，發表對市場環境的看法，從而制訂不同類型的推廣，不僅投放資源在港股、港股期貨，更放眼世界，留意全球金融市場變化，從而對有潛質的市場加以推廣及宣傳。他又強調，若團隊抱墨守成規的心態行事，業績不會逆市取得佳績，並獲業界充分肯定。

事實上，大家近期不難發現耀才證券的宣傳攻勢一浪接一浪。以美股期貨、日經期貨、黃金及外匯期貨為例，該行會向客戶送上800美元，讓客戶可以運籌帷幄；美股孖展利息為全港最低的4.78厘，美股佣金只收每股0.008美元，還送兩股曼聯美股；集團更有無限優勢，客戶只需開立一個戶口，即可貫通全球股票及期貨市場；所有應用程式均設有24小時電子直接付款授權（eDDA）存款服務，讓客戶可以24小時入錢及進行買賣，完全解決過往因銀行關門不能存款而錯過入市機會的問題。

Edmond稱，相關舉動是因看到在互聯網發展蓬勃下，投資者已放眼美國等金融市場，所以冀藉此讓現有及街外客戶熟悉海外市場操作，令投資者可採用「低成本高效益」的戰術，在現今波幅極高的納指、道指，乃至金市賺錢獲利。

與此同時，耀才在買賣港股方面下工夫，推出「借孖展，送利息，仲有$16,800等您拎」優惠，回贈金額高達16,800元，務求降低客戶借貸成本，令客戶可以有足夠心理準備，捕捉港股反彈浪。

在買賣期貨方面，耀才亦費盡心思，推出「期貨一開五」帳戶，讓客戶唔使3,000元，便可以買賣一張細期；唔使15,000元就可以開一張大期，幫助客戶在低成本下，於期貨市場「密食當三番」。

Edmond又不諱言，「雖然證券業難做，但並非無得做，睇吓你有無用心去做」。有別於同業靠單一大客「食胡」的做法，耀才秉持集腋成裘、聚沙成塔的策略，而且同事時刻謹記先做好自己，以及以客為先、想客所想的營商理念，「用專業及熱誠的態度面對每一位客人，透過口碑吸引客戶再介紹額外多100個新客，之後更會幾何級倍增」，久而久之令公司客戶戶口數目累積至逾56萬戶，客戶基礎龐大。

展望未來，Edmond提及耀才會致力引入更多新產品，更會密切留意環球市場的變化，未來有可能會引進馬來西亞等地股市，讓投資者有多一個買賣渠道。不僅如此，公司一直對員工推崇多勞多得的政策，更多管齊下鼓勵員工投入工作，每月均設有勤工獎及膳食津貼；而且不論環境順逆，旗下員工的花紅均是業內數一數二的優厚，可謂羨煞旁人。