舒適堡結業拖欠職員薪金　議員指勞資審裁處最快本月底展開聆訊

上月宣布「暫時結業」舒適堡，因拖欠員工薪金被追討，勞工及福利局局日前表示，勞工處至今共接獲約770名「舒適堡」員工求助，已協助他們向勞資審裁處提出申索。立法會議員鄧家彪今日(7日)在電台節目透露，勞資審裁處最快本月底就舒適堡欠薪問題展開聆訊，屆時若公司負責人缺席，法庭可能會向員工批出「缺席聆訊勝訴」，按程序員工可以在14日後透過勞工處入稟申請舒適堡清盤。

至於舒適堡自宣布暫時結業後在一個月內有兩個投資者先後接手，醫療美容集團宣布有意接管部分舒適堡部分美容纖體業務，並計劃讓其客戶於旗下11間醫美中心使用服務；而舒適堡健身業務將由集團始創人及行政總裁成立新公司接管。鄧家彪表示，新公司是上市集團，相較先前的「HEALTHY」穩當，目前有約200名員工與新公司簽約，主要是原舒適堡的美容部，合約表明新工作不會影響向舒適堡追討欠薪。

立法會議員江玉歡在同一個電台節目表示，舒適堡舊客戶在簽署新公司同意書時要留意，若提供的同意書與先前的「HEALTHY」類似，相信不會影響客戶向舒適堡追討，但消費者仍要留意在使用健身美容儀器時的風險。她促請當局盡快立法規管預繳式消費，避免同類事件再發生。