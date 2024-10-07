九龍城寨今起機場「重建」　還原電影《圍城》場景供旅客打卡

本地電影《九龍城寨之圍城》以引人入勝的動作設計和精緻美術場景製作大獲好評，香港旅遊發展局等與電影出品方合作，將會分兩階段先後於香港國際機場及九龍城啟德AIRSIDE商場舉行「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展，即日(7日)起於香港國際機場接機大堂，旅客甫抵埗就會被高約6.5米的雙層舊建築以及巨大「九龍城寨」霓虹燈牌吸引，沿着由電影製作班底悉心還原的多個場景，由理髮店、冰室、士多到小巷，細味及重塑電影《九龍城寨之圍城》中多幕場面。

展覽首階段由即日起至2024年11月20日，於香港國際機場接機大堂A區舉行，旅客在抵港的第一時間便能走進電影中的地標。展區搭建兩層寨城樓房區及標誌性場景，地下及二層均按實景比例打造。此外，屋頂上的「九龍城寨」霓虹燈牌，更增添電影光彩。

第二階段展覽，將移師至位於九龍城區啟德AIRSIDE商場舉行，進一步深化與九龍城歷史的聯繫。展覽會為旅客和市民營造感覺不一樣的沉浸式室內體驗，可以一步步走進寨城，穿過標誌性走廊、走入茶檔等，重溫電影每一幕，在城市中心探索電影旅遊魅力。