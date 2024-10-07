公司疑充人頭騙培訓資助　創科署指涉假資料轉執法部門跟進

政府近年推出多項措施，推動新工業發展。當中於2018年推出「新型工業化及科技培訓計劃」（NITTP），資助本地企業員工或公眾接受高端科技培訓，每間企業每年最多可獲50萬港元資助。有傳媒報道稱，創新科技署正跟進一宗涉及該計劃課程的懷疑提交假資料個案，並已轉交執法部門調查。據知事件涉及有公司藉聘請兼職「秘密調查員」為名，指派受聘者調查課程質素，但有受聘「調查員」懷疑自己被利用充當學員上課，目的是充撐課程人數。

事件涉及最少5間公司及1間培訓機構。當中，其中一間顧問服務公司(A公司)，今年4月在網上登廣告聘請兼職「秘密調查員」，受聘者須假扮課程學員，上課觀察和評估導師的教學方法、溝通技巧等。有市民以時薪70港元同月應徵獲聘，稱受聘後被指定以另一公司(B公司)項目經理身份參與由第三家公司(C公司)舉辦的課程。另一兼職調查員於去年已獲A公司聘請，被指定以第四家公司(D公司)項目助理身份上課，並已先後上班5次。

兩人今年8月在尖沙咀出席由C公司開辦的課程，根據兩人提供的點名紙，當日除了B公司及D公司兩公司有僱員上課外，另外最少兩間公司亦有員工上課；下課前有職訓局人員突擊巡查，兩人始知涉事課堂屬NITTP課程，涉及政府資助，懷疑自己是否被用作騙取資助，遂向職訓局投訴和提供資料。

根據傳媒查冊所得，上述多間公司的董事身份、公司登記地址及導師名字等有連繫，關係千絲萬縷。創科署回應傳媒查詢時確認職訓局曾兩次巡查C公司的課程，惟突擊巡查時未發現異常。該署證實，職訓局同月下旬接獲自稱學員來電，指他被一所公司招聘參加有關課程，懷疑有關公司詐騙政府資助，職訓局分析個案及對方提供的資料後，認為有關公司的行為可能涉及提交虛假資料，已轉交執法部門跟進，並即時暫緩處理相關個案及停止發放任何撥款。

執法部門回覆指，上月接獲一機構職員的電子報案，指有獲政府資助開辦課程的公司懷疑騙取相關資助，並涉嫌提交虛假資料，案件現交由深水埗警區刑事部跟進，正向相關機構索取資料以確認案件詳情及進一步行動。