嶺大新學年收生增至7700人　有意向當局提出增建宿舍要求

當局去年將八大招收非本地生限制放寬至40%，嶺大校長秦泗釗表示，本學年收生人數大增至約7,700人，按年增加近1,500人，其中約4,000人為本科生，其餘為研究生及博士生。秦泗釗更預料下學年收生人數會增至8,000人，指學生人數不能無止境增長，雖然隨去年位於西九M+的教學設施啟用，緩解了教學設施的需求，但宿舍仍然不足，有意向政府提出要求增建宿舍，另外秦泗釗又表示仍然希望於北部都會區的洪水橋專上院校用地建立「第二校園」，將向當局繼續爭取，而位於深圳的研究院成立工作已接近完成，部分科研人員將移師內地。

而嶺大自2021年起不再為學生會代收會費，亦多次質疑學生會的認受性，秦泗釗強調嶺大學生會是獨立註冊組織，從來不屬嶺大的一部分校方對其亦無約束力，只有社會才對學生會有約束力，由負責註冊的社會組織規管。秦泗釗續指學生是大學發展的一部分，上任後每學期均會與學生組織會面，亦有參與大學迎新活動「校園生活嘉年華」。

對於本港大學迎新營去年掀起一連串風波，嶺大今年不准新生使用「迎新營」等字眼，又要求主辦方向大學提交計劃書等，秦泗釗認為，學生往往在參與活動時十分亢奮，而大學應以教育而非懲罰為主，修訂後的新生活動規則主要是希望讓學生學會甚麼是合適或不合適。