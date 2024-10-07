新郎迎親準大舅索18萬人民幣禮金　終報警解決

河南信陽市淮濱縣谷堆鄉一名新郎近日接新娘時，「準大舅」卻即場索取18萬元（人民幣，下同，約19.9萬港元）禮金，並阻止新人坐婚車離開。公安到場處理後，新娘順利出嫁。鄉政府及公安部門事後訓誡新娘兄長，雙方達成和解，由新郎支付新娘家購置嫁妝費用3萬元（約3.3萬港元）。

影片顯示，新郎把新娘從娘家房屋拉走，穿過人群帶到車上，並指示司機開車，但很快有一名疑似新娘男性家屬跟了上來，直接趴在引擎蓋上阻礙車輛前行，旁邊一直有人勸阻不果，一名疑似新娘女性家屬後來站在車前阻擋。派出所警員到場時，先前爬車的男子直接躺在地上。據拍片者描述，擋車男女為新娘兄嫂，因臨時索取更多禮金不果而阻擋車輛。

由於事件在網上引起關注，淮濱縣谷堆鄉政府其後發布輿情情況說明，指事發於上周二（1日）。新郎把禮金轉帳至新娘銀行卡，而不是向她的兄嫂支付現金，因此兄嫂不讓妹妹出嫁及阻止車輛駛走，造成群眾圍觀，影響了通。谷堆鄉派出所派人到場處理，事件雖沒有造成人員傷亡，但影響極為惡劣，公安部門將依法依規對新娘兄嫂訓誡或拘留。谷堆鄉和縣民政局已加大移風易俗正面宣傳引導，堅決杜絕此類事件再次發生。

淮濱縣委縣政府高度重視事件，成立由宣傳部、民政局、公安局、谷堆鄉黨委政府等部門組成的聯合調查小組，迅速調查處理。淮濱縣周日（6日）召開全縣專案會議，強化宣傳引導，推動移風易俗。