兩顧客入稟控不良手法營銷　舒適堡敗訴需賠14.7萬元及付訟費

上月宣布「暫時結業」的舒適堡，去年12月及今年3月，先後遭兩名顧客入稟小額錢債審裁處，指舒適堡以不良手法營銷，而且療程貨不對辦。案件今（7 日）一併在小額錢債審裁處開審。由於舒適堡一方沒代表出席，審裁官遂直接判舒適堡敗訴，下令舒適堡賠償約14.7 萬港元，另須支付訟費。

兩名申索人分別是洪旭輝及練韋銘。他在2023年12月入稟，被告人為舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司。據洪旭輝的申索書指，洪在2022年10月24日，向被告購買兩個「被動式矯治脊柱療程」，分別花費50,820港元及51,480港元，另支付6,000港元信用卡分期費用及1,000港元附加課堂訂金。惟舒適堡沒有遵照當時雙方以口頭方式的協議，療程貨不對辦，現要求舒適堡退回全部款項。

練韋銘則在2024年3月入稟，被告人為舒適堡（荃灣）美容健美有限公司。據其申索書指，2023 年10月14日及12月17日，違反合約條款及使用不良營銷手法，要求舒適堡退回合約款項及終止合約，涉及共 37,600 港元。

案件編號：SCTC50928、50929/2023、SCTC10876/2024