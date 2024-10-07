林鄭金鐘前特首辦租約明年屆滿　引述政府指可重置政府物業

前任特首林鄭月娥在2022年卸任後，政府在金鐘太古廣場租用辦公室，作為其前任特首辦辦公室，但一年租金高達567萬港元，惹起爭議。該辦公室租約明年中屆滿，其前特首辦今（7日）回覆傳媒查詢時引述政府在林鄭離任前曾向她致函提及，政府可把該前特首辦搬遷或重置到其他適合前特首工作的建築物，包括政府物業。

該前特首辦日前已回覆傳媒指出，鑑於林鄭的辦公室位處租賃物業，而租約將於明年中屆滿，她的辦公室已於今年6月初，即租約期滿前一年主動以書面通知行政署早作籌謀，以避免前任辦的運作。

行政署日前亦回覆傳媒指該辦公室的租約至明年5月中，政府正按既定政策和程序處理，有關安排會適時公布。林鄭前特首辦亦指後續工作由政府有關部門進行，故不宜評論；而林鄭已向政府表示，會全面配合有關工作。

林鄭在金鐘太古廣場租用的前特首辦公室，在2023至24年度經常開支的修訂預算約917萬港元，較前一年度約695萬港元增近三分之一。有個別的議員質疑年租過高，前特首辦指政府一直按立法會財務委員會批准，為所有前任特首提供辦公室和行政支援，以協助他們在離任後，為港進行推廣和禮節性工作。