38歲婦拒認虐兒　證人稱被告曾用拖鞋打女童　辯方反對有關證供

九龍城沙浦道一單位今年3月疑發生虐兒案，一名4歲女童疑全身瘀傷，在單位暈倒，其母親報案。女童經搶救後一度情況危殆，需在兒童深切治療室留醫。警員懷疑涉案女童曾受虐待，同日以涉嫌虐兒罪拘捕。她不認罪，案件今（7日）在九龍城裁判法院開審。有份調查事件的女警供稱，被告向她說，自己曾用拖鞋打女童，及將女童推向櫃。惟辯方反對有關證供呈堂。女警作供期間，被告一度情緒激動哭泣，用普通話指「你說謊……」。

38歲匿名女被告，以英文字母「Z.A.L.」作代號，她報稱是家庭主婦，持有香港身份證，她於庭上需靠普通話傳譯員協助作翻譯。被告被控兩項虐待兒童罪，控罪指她於2024年3月17至22日，及同月23日，在沙浦道某單位，身為超過 16 歲而對一名4歲的兒童或少年人，即女童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該女童 X ，其方式相當可能導致該女童她受到不必要的健康損害。承認事實指，被告育有3名子女。

姓李女警作供指，當日她到伊利沙伯醫院會面室，向被告調查這宗懷疑虐兒案。她向被告警誡，問被告女童為何身上有多處不尋常瘀傷，包括手腳、後腦、胸口、陰部附近、背及臀部。被告低着頭，神色凝重地說，部分傷勢是女童由樓梯摔倒造成，部分則是被告用拖鞋打女童，及推女童向櫃子而造成的，被告稱不是故意，只是一時生氣才如此做。李稱感覺到被告很失落，並強調調查過程中，從沒使用武力或利誘被告。辯方反對相關證供呈堂，指被告當時的身體及精神狀態不適合被調查，警員沒有理會就向被告發問，調查過程中被告受警員侮辱。

案件編號：KCCC 787/2024