舒適堡轉移客戶個人資料　私隱署主動聯絡「perFIT」提供協助

有新投資者宣布接手連鎖健身美容集團舒適堡的部分業務，並以新品牌「perFIT」經營，有9萬舊客戶的會籍資料的轉移及處理惹關注。私隱專員公署今日(7日)表示，公署繼早前就事件對舒適堡展開循規審查後，今日已主動聯絡新投資者，了解客戶個人資料轉移的安排及索取相關文件，以便公署向新投資者提供適切的協助，確保有關安排符合《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）的相關規定。

公署指一般而言，在收集個人資料方面，《私隱條例》的保障資料第 1(3)原則訂明，資料使用者必須採取所有切實可行的步驟，在收集資料時或之前告知資料當事人所收集的資料將會用於甚麼目的、資料可能會轉移予甚麼類別的人士、資料當事人有責任或可自願提供該資料、資料當事人若不提供該資料便會承受的後果等。在使用個人資料方面，保障資料第 3 原則規定，除非得到資料當事人自願及明確的同意，否則個人資料只限使用（包括披露或轉移相關資料）於收集時述明的目的或直接相關的目的。