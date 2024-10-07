亞洲近9成母雞困格仔籠生足一世蛋　團體籲本港企業棄用

亞洲商業蛋雞的飼養地擁逾30億隻母雞，近9成一生都困在狹小的「格子籠」裡生蛋。

雞蛋，幾乎是每個人日常享用的美食。而亞洲是大部分商業蛋雞的飼養地，擁有超過30億隻產蛋母雞，佔全球約63%，然而近9成母雞，一生都困在狹小的「格子籠」裡生蛋。本地非牟利動物保護機構「地球共惜」發起香港首個「蛋雞福利」運動「自由鳥行動Cage-Free Hong Kong」，旨在促進「非籠養」養殖系統、停用殘酷的「格子籠」，推動香港成為善待農場動物的城市。

此項目包括與已訂立「非籠養」雞蛋承諾的企業協作，向業界和消費者分享轉型人道產品的理念和心得。與國際組織世界農場動物福利協會合作，把國際知名的「農場動物福利獎 Good Egg Award 」引入香港， 以鼓勵更多餐飲和食品企業棄用不人道的「籠養」雞蛋。

地球共惜透過與企業合作，支援餐飲、零售進行負責任採購轉型，包括內部培訓、供應商轉介。當中，本港有酒店自2016年開始使用非籠養雞蛋。而活動亦鼓勵公眾選購「非籠養」雞蛋，甚至更高福利的「散養」或「放養」雞蛋。企業以外，香港亦有私家醫院在入院餐單中，完全使用「非籠養」雞蛋。