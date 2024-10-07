廉署起訴4人涉以「鬼工」值勤紀錄　呃百佳逾320萬元工資

廉政公署今日(7日)落案起訴百佳超級市場1名時任高級主管及3名時任外判或臨時職員，涉嫌以「鬼工」值勤紀錄，串謀詐騙連鎖超級市場工資，兩年內詐騙逾320萬港元。4人獲廉署准予保釋，周三(9日)在沙田裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。

劉建邦，42歲，百佳超級市場(香港)有限公司前高級主管；戴建文，41歲，盈匯倉庫有限公司前助理經理；黃偉峰，25歲；及黃栢勤，26歲，均為百佳前外判臨時工人，同被控一項串謀詐騙罪，違反普通法。

案發時，劉建邦是百佳高級主管，負責配送中心的行政事宜。戴建文是盈匯倉庫的助理經理，負責核實臨時工人的值勤情況，而黃偉峰及黃栢勤則是物流網絡聘請的臨時工人，負責招聘和監督其他臨時工人。物流網絡規定所有臨時工人須於上班及下班時打卡，及於簽到紙上就其值勤時間簽署作實。

案發於2019年6月至2021年4月期間，4名被告涉嫌與另外兩人串謀詐騙百佳，向百佳虛報13名臨時工人的值勤紀錄及工作時數，從而誘使百佳向該等工人發放工資逾320萬港元。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現有被告涉嫌租用配送中心附近一間辦公室，並購買一部與配送中心相同型號的打卡機，在辦公室偽造13名「鬼工」的值勤紀錄，再將虛假紀錄帶回配送中心，騙取工資後平均攤分得益。涉案13名工人於案發期間從未於配送中心工作，亦沒有收取任何工資，值勤紀錄上有關他們的簽署是假冒的，他們亦未曾在收訖工資確認書上簽署。