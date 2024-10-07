調查揭75%受訪者睡眠質素不合格　專家籲避睡前食嘢飲酒助改善

港人生活壓力大，往往甚至影響睡眠，有機構進行睡眠質素測試，發現四分之三受訪者不合格，逾九成受訪者表示自己能快速入睡，但在測試中卻多數不合格。專家指不少港人對優質睡眠的認知存在誤解，更有可能因此忽略睡眠健康的潛在隱憂，建議從飲食及作息安排入手，例如避免睡前進食和飲酒、保持固定作息時間等，以及選擇合適的床上用品，以改善睡眠狀況。

該機構邀請睡眠及個人表現潛力提升專家，根據美國匹茲堡睡眠質素測試的論文製作睡眠質素測試，測試滿分21分，0至4分及格，5至21分不合格；108份完成的測試結果顯示，只有25%受訪者獲及格分數，75%受訪者不合格，反映受訪港人正面對不同睡眠困擾，其中睡眠窒息及晚間醒來是最顯著的症狀，各佔20%，失眠及口乾則分別佔15%和10%。

測試更指出，近九成半受訪者表示自己能快速入睡，然而在測試中卻多數取得不合格分數，且第二天醒來時感到疲憊，可見他們未曾發現自身潛在睡眠問題。專家解釋，「快入睡」並不一定是良好睡眠習慣，不少港人對優質睡眠的認知存在誤解，更有可能因此忽略了睡眠健康的潛在隱憂。

專家指，睡眠與整體健康息息相關，睡眠不足不僅會影響心理健康，還可能導致認知障礙、判斷力下降及情緒反應激烈，進一步加劇焦慮、抑鬱及壓力等情況，本港高壓及低質素的睡眠相互交織，形成惡化身心健康的惡性循環。專家建議，提升睡眠健康不一定要由睡眠時間開始，建議市民可從飲食和作息安排兩方面入手，例如避免下午2點後攝取咖啡因、睡前4小時避免進食和飲酒、保持固定作息時間、建立睡前儀式如冥想、伸展、呼吸訓練等習慣，慢慢改善睡眠質素。

專家亦提醒，營造優良的睡眠環境對睡眠質素有極大影響，選擇合適床上用品是改善睡眠的重要一步，例如根據自身睡姿選擇適合硬度的床墊及枕頭、選擇由降溫材料製成的床單助睡眠中調節體溫、使用空氣淨化器過濾過敏原、塵埃、污染物等。