遇鐵路故障　政府稱把體育園人流引至鑽石山站　議員斥不正常

政府期望把九龍東發展成核心商業區，當中包括明年開幕的啟德體育園。當局今日(7日)回應議員提問時指，假如屯馬綫故障便會將體育園人流引到都鑽石山站。有議員批評做法指「正常人都不會選擇咁樣行到去鑽石山站」，最終亦需要依靠巴士，對當局建議感到憂慮。

對於體育園交通配套，議員江玉歡在立法會一個相關的委員會上關注鐵路系統是否有後備方案。運輸及物流局副局長廖振新回應指巴士難以運載龐大人流，假如屯馬綫或啟德站發生故障，只能將人潮帶到觀塘綫鑽石山站。另一議員楊永傑批評正常人不會從啟德步行到鑽石山站，指走到太子道西或土瓜灣乘搭巴士還比較合理，但最終亦需要乘搭巴士。

旅遊界議員姚柏良指有司機不熟悉路面；水上的士現時只是觀光船作用，未能作實際交通用途，他又指應發展行人網絡。

對於該區行人網絡，江玉歡認同應該完善，但指九龍東人流聚集在舊區，即使當局努力亦難以將人流引流到其他地方。她又指將軍澳有不少地舖食肆商店，但九龍東沒有相關店舖，一般人除了飯後散步甚少經過相關地帶。

發展局常任秘書長(工務)劉俊傑回應指，假如發展商有意興建行人天橋連接該區，則可豁免補地價。他舉例，現時九龍灣站到東九龍文化中心有行人天橋，預計今年再有從文化中心到淘大花園的天橋動工，而該部分正是由發展商興建。他指當局正研究附近地區居民如何和九龍東連接，會就如何聯接行人網絡提出短、中、長期方案。