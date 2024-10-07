肺動脈高壓患者命危急需換肺　當局緊急呼籲捐出器官

一名肺動脈高壓女患者急需換肺，目前於威爾斯親王醫院留醫，情況危殆，醫管局緊急呼籲市民積極考慮捐出離世親人肺臟，為患者帶來重生希望。

根據醫管局公布，患者懷孕至29周時突然氣喘和雙腳水腫，於上月12日前往威爾斯親王醫院急症室求醫，入院檢查發現出現肺動脈高壓，情況危急，翌日（9月13日）需接駁體外人工心肺機器，以及進行緊急剖腹生產以期控制病情；患者產子後情況未見好轉，曾嘗試移除體外人工心肺機支援不果，目前依賴機器維持生命，獲緊急列入肺移植輪候名單，於合適血型及體形的名單中列首位。

當局指肺移植是患者唯一根治方案，急需及早接受肺臟移植，否則隨時出現中風、出血、感染、器官衰竭等死亡風險，呼籲體重約45至 60公斤、B+或O+血型的腦幹死亡病人之家屬，考慮捐出病人器官，為患者帶來重生希望。

當局表示，鑑於患者情況危急，除了在本地尋找合適肺臟，亦將盡快通過相關程序向內地尋求幫助，強調當尋獲合適肺臟時，將嚴格按照相關法規，從速向監管機構作出申請。