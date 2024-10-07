過去一年錄逾萬宗網絡攻擊　仿冒詐騙攻擊增八成

網絡攻擊頻生。創新科技及工業局向立法會提交文件，指香港網絡安全事故協調中心在過去一年共處理10,583宗保安事故，當中仿冒詐騙佔整體接近60%有6,141，屬事故類別最高，亦較去年同期激增83%。

立法會資訊科技及廣播事務委員會將於下周一(14日)召開會議，討論有關維護及推廣資訊保安的工作。政府提交的文件指HKCERT在過去一年共處理10,583宗保安事故，較去年上升約39%，當中的主要事故分別是仿冒詐騙6,141宗和殭屍網絡有2,663宗，與上年同期相比，仿冒詐騙的宗數上升83%；惡意軟件包 括勒索軟件有618宗及網頁塗改的宗數有9宗，均較去年有上升。惟殭屍網絡事故有2,663宗較上年同期3,671宗相比，則減少約27%。

此外，執法部門在去年共錄得34,112宗科技罪案，較2022年上升約50%，主要是由於盜用 電腦，例如網上戶口盜用及網上騙案，例如網上投資騙案宗數有所增加。就盜用電腦案件方面，升幅主要來自即時通訊軟件帳戶騎劫案件。執法部門在今年首7個月共錄得19,257宗科技罪案，較去年同期上升約6%，網上戶口盜用的升幅仍最為明顯；惟科技罪案的整體案件數字及損失金額與過去兩年同期的升幅比較均明顯放緩。