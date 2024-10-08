財赤下推北都　造價2248億被質疑報細數

造價達5,800億元的交椅洲人工島大型填海計劃，當局公布押後但強調不會擱置。

政府近年深陷財赤困境，今年預期財赤超過1,000億元。然而，當局推行多個造價動輒數以千億元計的填海造地大計，引來外界炮轟「倒錢落海」。當中，造價達5,800億元的交椅洲人工島大型填海計劃，當局在一片爭議聲中宣布押後計劃，其後的填海估算亦不再公布。而北都發展區就涉及大量收地開支，政府透露用新的收地補償安排，不用真金白銀收地，惟細節仍在研究階段。而今年5月公布，各項成本造價約2,248億元時，就被團體質疑「報細數」，更指早前非官方曾估算北都總投資額高達3萬億元。

發展局局長甯漢豪早前接受傳媒訪問時指，交椅洲人工島大型填海可拉長時期，舉例分5年或10年填海造地1,000公頃，涉及的現金流都有不同，惟她指並無最新估算造價，目前亦不敢再估算，重申明年陸續展開詳細工程研究，強調不會擱置計劃。

至於發展北都涉及不少收地及工程開支，據當局5月回覆立法會時的資料顯示，就古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、流浮山、新田科技城、落馬洲河套區、牛潭尾、新界北新市鎮及馬草壟合共9個新區已知預算約2,248億元。

面對龐大財赤，甯漢豪指可探討新的收地補償安排，讓政府不用「真金白銀」收地，正研究能否容許保育公園範圍內私人土地地主，交還土地予政府作保育用途時，將有關土地價值「當錢用」，以抵銷在新界其他地方換地項目的補價。不過，政府至今仍未估算整個北都計劃的總造價。據北部都會區發展策略財務顧問在2022年非正式透露，興建北都所需的投資額將達3萬億元，估計政府或出資一萬億（財政儲備截至今年3月底為7,332億元），遠高於發展局公布的約2,248億元。