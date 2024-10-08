早稱設館介紹北都發展　選址仍未見

北部都會區發展範疇大且複雜，早於年前已有議員提出政府應設展示館，把北都的願景，展示予市民和有興趣參與發展的企業。然而該建議經拖拉多時，直至早前當局表明會設展館，但選址仍未有定案，僅稱目標爭取在今屆政府任期內建成。

立法會於去年7月組團到福建考察，參觀內地新發展區。立法會主席梁君彥當時批評發展北都進度緩慢，質疑「講咗兩年多，有咩發展呢？」倡效法內地就發展區提供片段、藍圖，更明言如果政府可以「用一、兩億去做條片，我認為係即刻批（撥款）」，坦言「冇實際嘢，得個講係唔得嘅。」另有議員建議政府考慮參考內地做展示館的模式，將北都的願景，展示給市民和有興趣參與發展的企業。

考察團返港後，梁君彥接受電視節目訪問時亦提及，北都現時規劃「唔係好多人知」。對於被質疑北都藍圖不夠清楚，他當時指北都其實在某一些地方已經有開發，有些可以開發，有些未開發，還要研究如何配套，令人安居樂業。他建議政府要解釋好香港的優勢，需有沙盤、影片使人看到該些規劃，令人有信心香港政府是大力推動北都。

直至今年8月中旬，政府在地區諮詢會上表明將設展館介紹北都規劃，隨後發展局亦指展館會集中介紹北都及交椅洲人工島的發展進程，現正探討新展館選址及會否以組裝合成方式興建，目標爭取今屆政府內建成。當局又指曾就展館的選址諮詢不同持份者意見，認為在北都設展館介紹有關計劃當然很合理，但因區內有不少地盤，市民與旅客未必會前往，反而中環、灣仔海濱一帶可能較為吸引。