英媒：大陸將以賴清德雙十演講為由發動軍演

周四（10日）在台灣雙十節，英媒周一（7日）引述消息指，中國大陸解放軍可能在雙十節後，在台灣周邊展開代號「聯合利劍－2024B」的軍演，加強對台軍事施壓，以回應台灣總統賴清德在雙十節發表的講話。

一名台灣高級安全官員指，根據情報及對大陸可能舉動的評估，無論賴清德在雙十節演說說甚麼，北京都會以此為由，在台灣周邊舉行「聯合利劍－2024B」。今年5月賴清德上任不久，解放軍便在台灣周邊海空域發動代號為「聯合利劍－2024A」的圍台軍演，聲稱是回應賴清德就職演說的「挑釁」言論。另有報道稱，過去兩年解放軍進行3次大型圍台軍演，唯獨缺乏聯合登島、實彈演習、彈道導彈與無人機攻擊4個大項目，若「聯合利劍－2024B」加入這些項目，將對台更具壓迫感。

另外，台灣安全官員指出大陸今年的軍演有兩點特徵，第一是「手伸很長」，有別於過往實施中程或短程導彈試射，除了解放軍早前向南太平洋試射東風31AG型洲際彈道導彈，北部戰區也試射多枚射程超過5,000公里的長程導彈，是多年來首次。第二個特徵是「心抓很橫」，灰色地帶是指持續施壓但未達戰爭，近期解放軍軍機飛入日本領空、航母遼寧號在沖繩縣與那國島與西表島之間水域航行，以及試射洲際導彈等作為，均是意圖把灰色地帶操作至極限，測試相關國家的紅線。