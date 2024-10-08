京華城案再爆關鍵人物　傳柯文哲貼身管帳人逃往日本

台灣台北京華城改建弊案再有新進展，台媒周二（8日）披露檢廉查出在關押的台北前市長柯文哲除了高中同學李文宗外，還有綽號「橘子」的許芷瑜作為貼身「帳房」。檢廉8月28日突擊搜查涉案的沈慶京和應曉薇的前一天，許芷瑜已離境前往日本，盛傳是柯文哲下令，還叮嚀她「把錢保護好」。報道指，由於許芷瑜是案中關鍵人物，假如她不回台灣到案說明，恐遭通緝。

許芷瑜是柯文哲的遠親、家臣，深獲他的信任。她不僅負責管理柯文哲的秘密行程、現金、私人帳戶、USB和手機，柯文哲與威京集團主席沈慶京見面時，許芷瑜也是少數陪同出席的人。柯文哲友人透露，許芷瑜是以出境讀書為由飛往日本關西地區，今年3、4月談華城案鬧得沸沸揚揚之際，她就不再現身民眾黨黨部。也有認識她的人直指，看來她是出國避風頭了。

知情人士透露，柯文哲的管帳人李文宗及許芷瑜已超越一般幕僚，形同「近親家臣」。柯文哲兩次台北市長選戰，事後清查帳目都發現大筆現金捐款是假帳，甚至傳出有親近幕僚侵吞保管的獻金，讓柯文哲大為光火。因此，去年參加總統選舉時，柯文哲把沒有收據的政治獻金都交由李文宗及許芷瑜處理。