指「舒適堡」九龍灣德福分店欠租及管理費　港鐵入稟追討32萬元

大型連鎖健身中心「舒適堡」上月宣布「暫時全線結業」，該公司位於九龍灣德福廣場的分店今年2月結業。該分店被指自去年12月起欠交租金及管理費等費用。作為業主的港鐵公司昨（7日）入稟區院，向舒適堡，及始創人兼董事陸毅強和何玉華夫婦，追討合共32萬元欠款。司法機構暫未排期聆訊。

原告是香港鐵路有限公司（MTR Corporation Limited），3名被告是Physical Health Centre （tst ）Limited 、陸毅強及何玉華。入稟狀指，原告與首被告於2021年5月簽訂3年租約，租約期為2021年5月1日至2024年5月2日，由首被告租用德福廣場7樓經營舒適堡健身中心，首年月租約52.1萬港元，次年月租53.7萬港元，第3年月租為55.3萬港元。陸毅強及何玉華是擔保人。

原告指，首被告舒適堡自2023年12月便欠交租金、管理費、冷氣費、宣傳費及差餉，合共279.9萬港元。扣除首被告所交的247.9萬港元按金，原告現向首被告，及兩名擔保人追討約32萬港元欠款，連同利息及相關訟費。

案件編號：DCCJ5899/2024