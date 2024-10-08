內地旅客「自遊行」成主流　工會倡增設「離島遊」配套

政府致力推動旅遊發展，實現「無處不旅遊」。有工會就於今年暑假進行一項調查，訪問逾500多名內地旅客，發現近年「自遊行」旅客有所增加，佔總受訪人數近6成7，平均消費500至1,000港元不等。受訪者當中，5成6打算來港吃港式小食，2成9則主要想吃海鮮。工會指出，有7成受訪旅客來港目的是想觀賞大自然景色、放鬆心情，並非到商場「血拼」，而是想作「深度遊」。另外，亦有6成6人希望能探索香港夜生活。

議員郭偉强指出，調查顯示跟旅行團的旅客愈來愈少，「自遊行」旅客在香港已成主流，而他們的消費亦不會特別高，故香港應以增加旅客人數為目標，「少食多滋味」。他又提到，香港同時要善用本地特色小食的優勢，因為內地很多城市充斥大型連鎖店，口味相差不大，令港式小食對內地客更為吸引。

他續指，為配合新的旅遊模式，應加大力度推廣「離島遊」，同時增強相關配套，例如推廣香港地質公園、增加沙頭角交通配套等等。雖然原屬禁區的沙頭角逐步開放，惟目前即使有禁區紙仍無法進入中英街。他建議港府與內地合作，爭取與內地「睇齊」，在沙頭角設關卡，讓旅客可以進入中英街。