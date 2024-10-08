前舒適堡員工獲perFIT重聘　教練首日返工稱滿意合約

連鎖健身美容集團舒適堡上月初宣布「暫時」全線結業，灣仔分店兩度轉手後，最新改名為perFIT。有原屬舒適堡的教練今日(8日)開始到灣仔分店上班，他們均表示滿意新的僱傭合約，認為perFACE為有規模的上市公司，對其有信心。

位於灣仔駱克道的前舒適堡分店改名perFIT後如常運作，有會員一早排隊等候開門。在舒適堡任職約8年的健身教練莫先生表示，舒適堡結業期間沒有新投資者接觸他們，直至9月底，perFIT經舒適堡經理與他們取得聯絡，並與新公司簽署僱傭合約。他稱「至少知perFACE係上市公司，有一定規模，其他嘅美容業務都好龐大，感覺上有信心，都係上堂先會有薪酬」。

對於原有的學生方面，莫指約20個學生到新公司上課，但亦有部分流失，「都冇辦法」。

至於新公司任職的員工方面，他稱自己今日都是第一天返工，故不太清楚，但估計都有約60人為前舒適堡職員。

而健身教練吳小姐則對於舒適堡結業感到無奈，她直言上月底始得知「perFIT」會接手，並稱「最新嘅合約我哋都滿意，唔滿意就唔會返工啦。因為我哋簽約，公司都有講返佢哋嘅結構，我哋見到係一個持續發展公司。」

perFIT公關代表稱，公司共聘請約200人，包括60多名教練，全部都是舒適堡員工，分別會於灣仔及旺角分店上班，目前旺角分店會進行維修。她說公司目標是想聘請所有舒適堡的員工，並希望原址重開分店，不過亦要考慮成本問題。