長者吐苦水　憂無力照顧老殘　議員轟無障礙設施屬門面工夫

以老護老，以老護殘的情況愈趨嚴重。立法會今日(8日)一個有關殘疾人士事宜的公聽會中，有照顧者指自己日漸年邁，擔心一旦身故，患罕見病的小朋友無人照顧：亦有7旬老婦內心憂慮無力照顧長期病的丈夫。有關注殘疾人士的組織則促請政府帶頭提高殘疾人士的就業率，又批評本港的易達設施不足。有議員指無障礙設施好像很多，但現實是許多地方都對殘疾人士構成不便，斥「門面工夫」不能滿足需要，認為城市的無障礙設計，同殘疾人士的就業息息相關。

出席公聽會的林珍女士慨嘆對殘疾人士的支援多以日間為主，若果晚上都要有尋找支援的需求，無奈要向醫院求助，故希望政府為有需要的殘疾人士提供24小時緊急支援服務。在照顧者方面，每月開支林林總總，可是現時照顧者津貼的申請門檻高，而自閉症等殘疾人士的家長的壓力好大、好辛苦，接近精神崩潰的地步。希望政府可調整申請門檻。

她說，照顧者支援熱線雖有人接聽但不太管用，加上身為姨婆的自己已經老邁，而長期照顧的小朋友已經24歲，擔心未來日子無法再照顧，她期望自己未死前，可以見到當局落實緊急支援。

現年77歲的鄭麗嫦女士，稱85歲的丈夫長期患病，需尿袋隨身。儘管目前還可行動自如，可以自行去醫院覆診。但她非常擔心，若丈夫的身體情況惡化，而自己卻又欠缺照顧的精力，若無人幫手的話實在不敢想像。她指老人家若輪候政府服務或領取長生津，就不能申請照顧者津貼。然而雙老家庭，其中一方往往要照顧老伴，相關支出實在不菲，希望政府可降低申領照顧者津貼門檻，讓照顧者獲得足夠支援。

香港康復聯盟指完善通達的交通配套，對殘疾人士出行十分重要，可是低地台小巴試驗計劃實行6年，今日還是試驗階段，加上低地台小巴數量極少，遠遠不能應付需求，部分營運商更靜悄悄地退出計劃，是無障礙交通的倒退。

勞工及福利局副局長何啟明回應指，關於殘疾人士家屬離世後的處理，會酌情安排殘疾人士入住院舍。社署委託非牟利機構運作一些基金，可按家屬離世前的意願照顧遺屬。他指因福利制度和醫療水平的提高，近十年八載殘疾高齡化問題變得明顯，當局會研究處理方法。

至於以老議護老的情況，有關個案不一定要使用社區服務，其實灣區安老院亦容許雙人房居住，夫婦二人既可一同生活，亦有院舍人員幫手，照顧壓力應可減少許多，做法較照顧者津貼更能針對問題。

社福界議員狄志遠指無障礙安排實施多年，雖然方便殘疾人士通行的硬件好像很多，可是地鐵、巴士、小巴、渡輪和地舖的通達性非常有限，他說門面工夫不能滿足需要，需認真改善，畢竟易達性殘疾人士的就業息息相關。