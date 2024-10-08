華潤堂結業無折　市民淡看倒閉潮　嘆「執笠原是永恒」

華潤醫藥旗下健康連鎖店華潤堂今日(8日)宣布，將於下月8日關閉香港全線分店。在旺角的分店，有不少市民前來「掃尾貨」，但大多找不到心頭好而失望而回；亦有客人稱店舖未有做清貨折扣，「仲貴過隔離間舖」，並坦言對結業潮已麻木，嘆道「執笠原是永恒啊香港！」

東網記者今午前往旺角華潤堂視察，店舖招牌上的光管閃動已壞，但未及修理。店舖間中比較多客人，貨架上仍有藥油、靈芝蟲草、小量維他命、阿膠、牛黃丸等保健品，但由於貨品種類不多，職員將貨品重疊陳列。

陳先生原本打算購買藥油，但指店舖售價太貴，另一藥品店提供更多優惠，亦沒有其他合適貨品選購。對於華潤堂全線結業，他明言已無感覺，對慣了香港執笠潮，沙士也有很多店舖結業，擔心一旦內地旅客不下來購物，所有零售企業都執笠，感嘆「執笠原是永恒啊香港」，對香港一早毫無希望。

在附近工作的林女士則嘆言，移民來港後一直持續光顧華潤堂超過10年，「已經買慣咗」，對結業感到很可惜，未來要轉到其他零售店購物。但她並沒有購物，稱店舖已沒入新貨。

少數在店舖購物的鄺先生對結業亦感到可惜，「20間分店都結業，少了購物的地方」。他續指今日特意來購物，買了多支藥油、杏仁粉等，但稱暫時未見店舖推大折扣，會等11月視乎清貨優惠，考慮再來掃貨，例如花膠、瑤柱等，但指現時其所賣的貨品種類大減，「以前洗頭水都有很多款」。

店舖職員透露，結業消息公布後，今早有多人「掃尾貨」，令現時只剩餘小量貨品。他又指，一般會員大多擁有約數3萬分，可換領300港元禮券使用，相信用不盡機會較微。對於結業後的去向，他透露公司未有交代後續安排，自己亦未作打算，「掛緊呢個牌就做好啲份工」。