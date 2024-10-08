生產力局參與杜拜科技展　推廣「智能微工廠」概念提升效率

第44屆海灣資訊科技博覽會(GITEX Global 2024)，將於下周一至五(14日至18日)於阿聯酋杜拜舉辦。是次展覽聚焦人工智能(AI)、網絡安全、移動技術、可持續發展等領域最新科技，吸引來自超過180個國家和地區、逾6,700間頂尖科技和初創企業參與，當中包括270間内地機構及46間香港機構。今年香港生產力局首次以參展商的身份參展，於世界貿易中心24號展廳(H24-A20)展示以AI賦能的「智能微工廠」方案，透過智能生產技術，實現高度靈活的生產模式，促進傳統產業升級轉型及新興產業發展。

生產力局展覽主打「未來製造」(Future Manufacturing)，展示以AI賦能的「智能微工廠」理念，除了呼應今屆展覽的AI主題，更讓與會者了解最新製造業發展趨勢。當中包括建構數位孿生場境，模擬生產與標準化排產，找出瓶頸並預測前置時間，提升產能；透過延展實境技術，在虛擬環境中創建真實尺寸的3D產品和機器模型，改善設計準繩度和工廠布局規劃；開發人型機械人，提高效率與生產靈活性等。

展覽期間，生產力局亦會向有意來香港發展的海外企業介紹港府在科技創新方面的政策和優惠措施，包括「新型工業化資助計劃」及今年9月推出的100億港元「新型工業加速計劃」。加速計劃主要資助策略性產業，即生命健康科技、AI與數據科學，以及先進製造與新能源科技的企業在香港設立新智能生產設施，每家企業最多可有兩個獲批項目，總額上限為每家企業2億港元。