李強明起出訪老撾及越南　出席東亞系列峰會

中國國務院總理李強將於周三（9日）至周六（12日）出席在老撾萬象舉行的第27次中國—東盟（10+1）領導人會議、第27次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第19屆東亞峰會，並對老撾進行正式訪問。李強在結束老撾行程後，將應越南總理範明政邀請，自周六至下周一（14日）對越南進行正式訪問，為期3天。

被問及日本首相石破茂亦將訪問老撾，李強是否與石破茂進行會晤；中國外交部發言人毛寧周二（8日）回應稱，關於李強出席東亞合作領導人系列會議期間的雙邊會見，屆時將發布消息。毛寧認為，當前世界進入新的動盪變革期，東亞地區整體維持和平發展良好勢頭，但面臨不穩定、不確定、難預料因素增加。面對新形勢，區域國家和人民更渴望實現共同發展，更需透過團結合作來應對挑戰。

今年東亞合作領導人系列會議以「東盟：加強聯通和韌性」為主題，毛寧表示，中方期待同東盟等地區國家一道深化互信、加強合作，包括攜手推動區域經濟整合，提升貿易投資自由化便利化水平，推動增強區域產供鏈融合發展。東盟等地區國家將攜手培育區域發展新動能，搶奪新興產業機遇，推動數碼經濟、綠色發展、科技創新、人工智能等領域互利合作；促進人文往來交流，及維護地區秩序，實踐真正的多邊主義，反對陣營對抗。