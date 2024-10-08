前人大委員長吳邦國逝世　終年84歲

中共中央政治局前委員、中央書記處前書記，中央政治局前常委，國務院前副總理，全國人民代表大會常務委員會前委員長吳邦國，因病醫治無效，於周二（8日）凌晨4時36分在北京逝世，終年84歲。

吳邦國1941年7月生，安徽肥東人，1960年至1967年在清華大學無線電電子學系電真空器件專業學習，1964年4月加入中國共產黨，曾任上海市儀表電訊工業局黨委副書記。訃告形容，「文化大革命」期間，他堅持黨性原則，實事求是，以實際行動進行抵制。1983年3月至1991年3月，吳邦國歷任上海市委常委兼市委科技工作黨委書記、市委副書記，1991年3月至1994年9月任上海市委書記，1992年10月在中共十四屆一中全會上當選為中央政治局委員。

1994年9月，吳邦國在中共十四屆四中全會上增補為中央書記處書記，1995年3月任國務院副總理。2002年11月，吳邦國在中共十六屆一中全會上當選為中央政治局委員、常委。2003年3月，他在十屆全國人大一次會議上當選為全國人大常委會委員長，同月任全國人大常委會黨組書記。2007年10月，他在中共十七屆一中全會上再次當選為中央政治局委員、常委。2008年3月，在十一屆全國人大一次會議上，他再次當選為全國人大常委會委員長，同月任全國人大常委會黨組書記。