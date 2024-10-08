機場壞腦影響航班資訊更新　議員斥用白板顯示信息礙觀感

香港國際機場早前發生多宗事故影響運作，當中爆出機場捷運有女童疑墮罅意外、北跑道曾因貨機爆胎而需暫停運作等，立法會經濟發展事務委員會今日（8日）討論相關事宜。有議員關注，機場於6月發生電腦系統故障影響航班資訊更新，局方稱日後會以流動電子顯示板代替白板在客運大樓作應急顯示之用。局又為有女童搭機場捷運時墮月台罅隙事件解畫，稱今年1月已收到報告，當時疑有物件跌落並沒涉及乘客，現在會再審視事件。

多名議員在會議上不滿機管局於6月23日電腦系統故障影響航班資訊更新的應變手法，批評用白板顯示航班資訊感覺不好，影響旅客觀感。機管局稱，事故根源是系統內同時出現若干罕見故障，導致「熱後備」系統亦未能啟動，需要啟動「冷後備」系統，但由於「冷後備」系統涉及以人手操作方式介入運作程序，於事故當日花約2小時才啟動系統，當局承諾日後會於半小時內啟動「冷後備」系統。

機場重新配置的中跑道相關設施的飛行校驗已於今年9月初完成，三跑道系統計劃將於今年年底啟用。局方稱，2024年8月將會開始為三跑道系統進行為期個多月的飛行校驗；校驗達到標準後，航空公司及有關單位會在3個月內熟習使用三跑道系統。2024年11月後，三跑道系統會分階段在半年內逐漸增加使用量。