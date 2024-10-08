Coldplay門票炒貴6.7倍　二手平台禁黃牛飛　賣家即改私訊問價

英國殿堂級樂隊Coldplay將於明年4月來港開騷，並在啟德體育園主場館舉行3場演唱會，門票近日在網上平台被炒至接近1萬港元。二手網上平台Carousell(旋轉拍賣)今日(8日)表示，平台禁止炒賣高於面值的休閒娛樂門票，目前已移除相關演唱會門票。

Coldplay來港舉行的3場演唱會公開票價，由399港元至6,599港元不等。早前優先訂購開始發售半小時內，所有場次及各類門票均已售罄，拍賣平台隨即出現「黃牛黨」將大量Coldplay港騷門票以高價兜售，其中有放售的4張相連座位飛，由每張原價1,299港元的門票，共約5,200港元炒至近4萬港元，價錢相差接近6.7倍之多。

Carousell表示，平台已詳細列出了禁止及限制刊登的違禁品清單，當中包括炒賣高於面值的休閒娛樂門票，對此他們已採取行動一直把相關演唱會門票移除，並掃描平台以發現新的違規商品。平台又指，鼓勵用戶購買門票時多加小心，檢舉任何可疑商品。

不過，Carousell平台仍然有Coldplay門票發售，但部分賣家改標示公開放售價格，僅籲潛在買傢俬訊查詢價格，亦有賣家要求買家自行出價，明言非原價不賣。部分則連同酒店套票出售。