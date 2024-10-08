土瓜灣院舍4長者染耳念珠　防護中心料5帶菌院友為源頭

位於土瓜灣的耆英美好護老院爆耳念珠菌群組。衞生署衞生防護中心今日(8日)表示，該安老院舍先後發現4名院友為帶菌者，目前情況穩定。根據調查發現，現居於該院舍另外5名院友早前已屬帶菌個案，應為可能感染源頭。防護中心已實地視察該院舍，發現該院舍未有全面落實相關感染控制措施，因而引致在院舍內出現傳播。

個案顯示，防護中心早前接獲醫院管理局通知，1名居於涉事院舍的82歲男院友經入院篩查證實帶有耳念珠菌。防護中心接獲通知後，向該院舍作接觸者追蹤篩查，發現另外2名65歲及88歲的女院友，以及1名95歲男院友亦為帶菌個案。4人均有長期病患和沒有相關感染徵狀，現時情況穩定。

防護中心透過流行病學調查發現，現時居住於該院舍的另外5名男院友，年齡介乎58至82歲，早前在入住醫院時感染耳念珠菌，已屬帶菌個案，應為可能感染源頭。防護中心已提供感染控制建議及培訓院舍職員，並建議院舍根據既定指引，加強執行各項感染控制措施，包括妥善安置帶菌院友，嚴格執行接觸傳播防護措施，加強環境清潔及消毒，使用專用醫療用具、洗手間及沐浴設施，以防止耳念珠菌散播。中心會與院舍保持密切聯繫並監察院友情況，確保院舍嚴格執行各項感染控制措施。