虛報資料呃百分百擔保貸310萬元　公司東主被判入獄22個月

廉署早前起訴一名公司東主，虛報僱員強積金資料，詐騙貸款310萬港元。被告今日(8日)承認一項串謀欺詐罪名被判入獄。據廉署公布的資料顯示，被告是透過在申請「百分百擔保特惠貸款」時作假，提供了虛假強積金供款通知，然而其公司並未為任何員工作強積金供款。

黃迦南，55歲，圓力開鎖服務中心(圓力)經營者，違反普通法。暫委法官鄭念慈判刑時稱，詐騙是嚴重罪行，以入獄36個月為量刑起點，考慮到被告認罪及其他求情因素，遂將刑期扣減至22個月。

廉署透露案情，香港按證保險有限公司(按證保險公司)於2020年4月，在中小企融資擔保計劃下推出「百分百擔保特惠貸款」，作為政府紓困措施之一，以協助受疫情打擊的中小企紓緩現金流問題。渣打銀行為其中一間參與計劃的貸款機構，在確認接獲的申請符合資格及決定批核貸款後，會將申請轉交按證保險公司作最終覆核及批出擔保。

被告於2020年9月初向渣打銀行申請「百分百擔保特惠貸款」，並附上虛假的圓力強積金供款通知書作為證明文件，顯示圓力曾為7名僱員向本港一間強積金受託人公司，每月支付1.9萬元港幣的強積金供款。渣打銀行其後認為申請有可疑，沒有提交按證保險公司作最終審批，圓力亦沒有獲批有關貸款。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現圓力在該強積金受託人公司並沒有帳戶，亦從未為任何員工作強積金供款。