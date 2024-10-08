長假內地治安平穩　治安警情同比下降2成

內地公安部網站周一（7日）發消息稱，截至當日傍晚6時，全國社會於十一假期間，刑事、治安警情同比分別下降5.7%、20.4%，2,800多場大型活動順利舉行。全國邊檢機關共檢查出入境人員逾1,357萬人次、交通運輸工具60.6萬輛次，全國口岸邊境安全穩定。

消息指出，假日期間，各地公安機關日均投入民警輔警58萬人次、組織群防群治力量340萬人次，針對性加強景區景點、繁華街區、交通站線等重點部位和人員密集場所巡邏防控。同時，加大對電訊網絡詐騙、盜搶騙、黃賭毒、食藥環等違法犯罪打擊整治力度。北京公安機關4.2萬名警力駐守一線，全面強化打防管控各項措施，確保了十一天安門廣場12.3萬名群眾有序觀旗。

針對假期道路交通流量持續高位運行，各地公安交管部門日均出動警力18萬人次、警車6萬輛次，加強城市周邊、熱點景區等重點道路以及易擁堵路段的疏導管控。鐵路、民航公安機關全面加強列車、航班安全防範管控。針對旅遊景區人流集中等情況，全國4,200多家4A級以上景區秩序良好，8,150萬名遊客安全有序遊覽。