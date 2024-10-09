入職不久懷孕遭減薪一半　女子拒接受遭公司解僱

內地盧女士今年5月尾入職貴州省貴陽市觀山湖區的貴州黔城佳膳餐飲管理有限公司，數月後她發現自己懷孕，於是向公司匯報。由於在調職調薪問題上雙方存在較大分歧，最終公司以無法勝任工作將她辭退。

盧女士認為，調職是公司考慮到她懷孕的特殊情況，但對薪金大幅從6,000元（人民幣，下同，約6,700港元）調降至3,000元（約3,350港元），她表示不能接受。盧女士其後向內媒投訴，並在記者陪同下與公司人事部負責人熊女士見面。熊女士卻稱，只要記者在現場，她就無法解決問題。就在盧女士和內媒與熊女士見面第二天，公司人事部給盧女士發出了一份書面解除勞動關係的通知書，內容寫到「公司和盧女士協商調崗擔任採銷專員，考慮到盧女士身體不便而且該崗位需要長期上夜班出差，於是再次協商調崗，但盧女士拒絕，於是公司決定與盧女士解除勞動合約」。盧女士表示，按照她與公司簽訂的勞動合約，她的試用期為半年。

記者之後和盧女士前往貴陽市勞動仲裁、勞動監察的部門，工作人員表示，公司辭退她的理由是考核不達標，盧女士可拿證據，交到仲裁庭決定。而貴州豐來律師事務所律師張宏偉則表示，法律原則是不能降薪，如果要降，便需得到勞方同意。而盧女士的個案很明顯是她並不接受降薪。