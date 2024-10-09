兩烏龍保安粗暴「捉賊」　女顧客被屈辱喊住寫千字文控訴

有網民在社交平台貼文，分享一則不愉快的購物經過。女事主指自己在尖沙咀工作，於昨日(8日)早上約10時，在金馬倫道一間連鎖式店舖購買兩盒川貝枇杷膏，並透過自助付款機以八達通結帳，當她離開店舖約50米後，突然有兩名陌生女子分別箍其頸部及拉扯背囊，其中一人喝斥事主「妳跟我過嚟！妳無畀錢！妳偷嘢！」，強行將事主拉回店舖。期間，事主十分驚慌，高呼求救，途人目睹並未有理會，事主暗忖「會唔會就咁畀人拉走咗，見唔到屋企人呢？」，亦心想會否兩人認錯人，所以拉低口罩詢問「妳係咪認錯人？」。

當3人返回店舖後，經理一臉茫然問事主事情始末，事主當時已嚇得驚惶痛哭，尚幸還記得取出收據向經理展示，經理其後指「妳有畀錢，究竟發生咩事？」，並指該兩名女子是便衣保安。事主駁斥經理「你覺得我無畀錢，你咪問我攞張收據睇囉，唔便扯住我入返舖頭啩。」。事主表示對事件非常震驚，其後向店舖客戶服務部作出投訴，惟未獲回覆。事主更指打貼文時出現手震心跳，不時發出啜泣，被冤屈的感覺絕不好受。

貼文有逾2萬人瀏覽，有網民指「如果係我一定打999上白車」、「係(喺)街度除左(咗)警員，應該冇人有權捉人入鋪(舖)頭，呢個係非法禁錮」，另有人問「樓主去咗醫院驗傷未？」，亦有網民稱「可以搵律師民事訴訟」。